Sarà la musica ad accendere l’estate di Vieste con una nuova edizione del Summer Fest, che porterà nel cuore della città due artisti molto amati dal pubblico in occasione di due concerti a ingresso gratuito.

Ad aprire la manifestazione, giovedì 31 luglio, sarà Fred De Palma, pronto a far cantare e ballare il pubblico con i suoi successi.

La sera successiva, venerdì 1º agosto, saliranno invece sul palco i Gemelli Diversi, protagonisti del secondo appuntamento della rassegna estiva.

Le due serate gratuite sono pensate per offrire momenti di musica, spettacolo e intrattenimento, confermando ancora una volta Vieste come una delle mete estive più vivaci e attrattive del Gargano, capace di richiamare residenti e turisti con un ricco calendario di eventi.