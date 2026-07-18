Incendio nell'impianto di trattamento rifiuti a San Paolo di Civitate, proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento

Sono proseguite senza sosta per tutta la notte le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato nell’impianto di trattamento rifiuti a San Paolo di Civitate. I Vigili del Fuoco hanno continuato a lavorare per contenere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero alle aree circostanti, in particolare agli uliveti confinanti.

Sul posto sono rimaste operative tre squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da due autobotti, dal carro ARA, dal carro schiuma e da un mezzo antincendio UNIMOG impiegato per la protezione della vegetazione. È stata inoltre inviata da Bari un’autobotte con capacità di 25 mila litri per garantire un costante approvvigionamento idrico durante le operazioni.

A coordinare l’intervento sono stati il Comandante provinciale e due funzionari di guardia. Complessivamente sono stati impiegati 27 Vigili del Fuoco con 11 automezzi.

L’evoluzione dell’intervento viene seguita costantemente dalla Prefettura di Foggia, dalla Sala Operativa della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia e dal Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso il Viminale.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza proseguiranno fino alla completa estinzione dei focolai residui. Restano in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

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