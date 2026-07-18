Oltre 2.000 musicisti coinvolti nelle precedenti edizioni e un’intera giornata dedicata alla musica, all’amicizia e alla condivisione. Il 12 settembre 2026 Ischitella ospiterà l’11° Raduno dei Bandisti del Gargano, appuntamento ormai consolidato che ogni anno richiama strumentisti provenienti da numerosi centri del territorio e non solo.

L’evento si distingue per una formula originale che mette al centro i singoli musicisti, offrendo loro l’opportunità di suonare insieme in una grande orchestra all’aperto, indipendentemente dalla banda di appartenenza. Bambini, giovani, adulti e veterani potranno condividere la stessa esperienza, senza limiti di età, audizioni o requisiti particolari: sarà sufficiente la passione per la musica e la voglia di vivere una giornata all’insegna della convivialità.

Come da tradizione, ogni partecipante riceverà il kit ufficiale del Raduno, composto dalla maglietta dell’evento e dal libretto contenente le partiture che verranno eseguite durante la manifestazione. Un ricordo destinato a diventare il simbolo di una giornata vissuta insieme a centinaia di altri bandisti.

La direzione artistica sarà affidata anche quest’anno ad Antonio Falco, che guiderà la grande formazione musicale nel corso della manifestazione. Al termine delle esibizioni, la festa proseguirà con il concerto della Ciro Iannacone Band, protagonista di un live show che animerà la piazza.

Musica, spettacolo, fuochi d’artificio e momenti di aggregazione accompagneranno una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per gli appassionati del mondo bandistico, valorizzando al tempo stesso il territorio del Gargano e le sue tradizioni.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 agosto 2026. Per ricevere il modulo di adesione è possibile inviare una richiesta all’indirizzo e-mail bandistidelgargano@gmail.com.