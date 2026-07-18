Il conto alla rovescia è finito. Lunedì 20 luglio il Manfredonia Calcio 1932 si ritroverà allo stadio Miramare per dare ufficialmente il via alla preparazione della stagione 2026/2027. Sarà il primo giorno di lavoro agli ordini del nuovo tecnico Andrea Ciaramella, con una rosa che, come da tradizione estiva, è ancora destinata a cambiare nelle prossime settimane.

La società ha scelto di ripartire da una base solida, confermando diversi protagonisti della passata stagione, ai quali sono stati affiancati innesti di esperienza come Matias Castro e Guillaume Gigliotti, insieme a giovani di prospettiva come Andrea Orlandi, Sebastian Giacomazzi, Gabriel Fajt e Davide Villa. Sul fronte delle uscite, invece, salutano Manfredonia Mirko Giacobbe, Lamin Jallow, Ewan Urain, Luis Hernaiz, Thomas Brahja e Lorenzo Biagioni.

La preparazione accompagnerà i biancocelesti fino ai primi appuntamenti ufficiali: Coppa Italia il 23 agosto, mentre il campionato prenderà il via il 6 settembre. Nel frattempo il mercato resta aperto e la rosa potrebbe essere ulteriormente rinforzata.

E voi tifosi come giudicate il lavoro svolto finora dalla società? Le conferme e i nuovi acquisti vi convincono oppure manca ancora qualcosa per affrontare al meglio il prossimo campionato? Diteci la vostra nei commenti. Fonte: Rete Smash.