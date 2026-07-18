Manfredonia, fruibile la "nuova spiaggia libera" tra il Lido Malammore e il Lido Tricarico (foto)

MANFREDONIA – Si “amplia” l’offerta delle spiagge libere sul litorale di Manfredonia. È infatti pienamente fruibile il nuovo tratto di arenile situato tra il Lido Malammore e il Lido Tricarico, che per comodità si definirà “Spiaggia Libera Centrale”, per distinguerla dagli altri accessi pubblici presenti sul lungomare.

La nuova area rappresenta uno spazio significativo per cittadini e turisti: l’arenile è infatti più che doppio rispetto alla cosiddetta “Spiaggia Libera Piccola”, situata nei pressi del Lido Sirenetta, offrendo una maggiore disponibilità di posti per la balneazione libera.

Prima dell’apertura al pubblico, il tratto di spiaggia è stato oggetto di interventi di preparazione dell’arenile, effettuati dal personale del vicino Lido Delle Palme, rendendo l’area facilmente fruibile fin dai primi giorni di utilizzo.

L’accesso alla Spiaggia Libera Centrale è agevole grazie a due rampe di scale che collegano direttamente il Lungomare (viale Miramare) con l’arenile. Un’altra caratteristica apprezzabile riguarda la conformazione della spiaggia: sia la battigia sia la parte retrostante risultano sostanzialmente prive di sassi, favorendo una maggiore comodità per famiglie, bambini e persone anziane.

Come in tutte le spiagge libere, è consentito portare con sé ombrelloni, sedie e altre attrezzature balneari personali, purché siano installate esclusivamente nella parte dell’arenile consentita e vengano rimosse al termine della giornata. La battigia deve rimanere completamente libera da ombrelloni, sedie, lettini e asciugamani, così da garantire il passaggio dei bagnanti e consentire eventuali interventi di soccorso in sicurezza.

Nell’area possono accedere anche gli animali d’affezione, naturalmente nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene e convivenza civile.

Resta fermo il divieto di condurre gli animali sulla spiaggia o in mare per consentire loro di espletare i bisogni fisiologici, comportamento vietato nei pubblici renili e incompatibile con il rispetto degli altri utenti.

Attualmente la spiaggia non è dotata di contenitori per la raccolta differenziata. Per questo motivo si richiama il senso civico dei frequentatori, invitandoli a non abbandonare rifiuti e a riportare con sé quanto prodotto durante la permanenza. Allo stesso modo è importante mantenere comportamenti rispettosi verso tutti: evitare musica ad alto volume, non accendere fuochi e preservare il decoro dell’arenile e dei vicini stabilimenti balneari.

Sebbene non vi sia un espresso divieto, le dimensioni e la collocazione della Spiaggia Libera Centrale rendono poco adatto il tratto di arenile alla pratica di giochi come calcio o racchettoni, attività che potrebbero creare disagi o arrecare danni ai bagnanti presenti e agli stabilimenti confinanti. La nuova Spiaggia Libera Centrale si aggiunge così agli spazi pubblici disponibili sul litorale di Manfredonia, offrendo un’ulteriore opportunità di balneazione gratuita nel rispetto delle regole, dell’ambiente e della civile convivenza.