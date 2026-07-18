Manfredonia, Miss Bellezza Italiana 2026 conquista Siponto

Grande partecipazione, eleganza e spettacolo hanno caratterizzato la prima tappa di Miss Bellezza Italiana 2026, andata in scena giovedì scorso nella suggestiva cornice del Lido Nettuno di Siponto. La manifestazione ha inaugurato la nuova edizione del concorso con una serata ricca di emozioni, applaudita da un pubblico numeroso.

Ad aprire l’evento è stato il co-conduttore Matteo Gelsomino, che ha accolto gli spettatori con le parole: “Il Lido Nettuno questa sera è un palcoscenico che profuma di mare, di luce e di sogni.”

Sul palco, Stefania Consiglia Troiano e Matteo Gelsomino hanno condotto la manifestazione accompagnando il pubblico attraverso le diverse fasi della competizione, mentre è stato reso omaggio all’impegno dell’Associazione La Fenice, promotrice del concorso.

Nel corso della serata, Stefania Consiglia Troiano ha ricordato il lavoro che anima l’organizzazione dell’evento, sottolineando che dietro Miss Bellezza Italiana ci sono “passione, visione e impegno”, prima di presentare il presidente e patron Domenico Di Candia, accolto da un caloroso applauso.

A valutare le concorrenti è stata una giuria composta da rappresentanti del mondo dello sport, dello spettacolo, dell’imprenditoria, della comunicazione e delle professioni, presieduta da Orazio Falcone. Ne hanno fatto parte anche Michele Rotice, Elisabetta Rotice, Massimo De Feudis, Giulia Scarano, Ketty Vairo e Salvatore Cinque.

Le 13 concorrenti si sono alternate sulla passerella in tre uscite – casual, costume da bagno e abito da sera – ricevendo applausi e apprezzamenti dal pubblico presente.

Tra gli episodi più apprezzati della serata, alcune bambine hanno raggiunto spontaneamente la passerella per sfilare insieme alle concorrenti, regalando un momento di grande tenerezza che ha incarnato lo spirito della manifestazione, fatto di condivisione, divertimento e sogni.

Al termine della selezione, la giuria ha individuato sette finaliste che accederanno direttamente alla Finalissima, che quest’anno, come annunciato dal patron Domenico Di Candia, si svolgerà per la prima volta a Zapponeta.

Ad aggiudicarsi la fascia di Miss Bellezza Italiana 2026 – Lido Nettuno è stata Noemi Rinaldi. Insieme a lei conquistano il pass per la finale Miriana Olivieri, Luana Di Tullo, Gabriella Cozzolini, Angela Pia Sampaolo, Evelin De Meo e Karola Brigida.

La tappa di Siponto si chiude con un bilancio estremamente positivo, grazie all’ampia partecipazione di pubblico, all’organizzazione dell’evento e alla qualità delle concorrenti. Il tour di Miss Bellezza Italiana 2026 proseguirà il 30 luglio a Barletta, dove è in programma la seconda tappa ufficiale del concorso.