Dopo settimane segnate da afa, caldo estremo e notti tropicali, l’Italia si prepara a un deciso cambio di scenario. Tra lunedì e mercoledì aria più fresca dal Nord Europa porterà temporali e un generale calo delle temperature.

Dopo quasi un mese di caldo intenso e temperature ben oltre le medie stagionali, la prossima settimana potrebbe segnare la fine dell’eccezionale ondata di calore che ha interessato gran parte dell’Italia.

Secondo le previsioni, l’anticiclone africano, responsabile dell’afa e dei picchi estremi registrati nelle ultime settimane, entrerà in contrasto con una saccatura di origine artica carica di aria fresca proveniente dalla Norvegia. Lo scontro tra masse d’aria così diverse potrebbe favorire la formazione di temporali anche di forte intensità, accompagnati da un sensibile calo termico.

Prima della svolta, però, l’Italia dovrà fare i conti con un ultimo fine settimana molto caldo, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, dove le temperature potranno ancora raggiungere valori particolarmente elevati.

Il cambiamento inizierà gradualmente dalle regioni settentrionali. Tra domenica 19 e lunedì 20 luglio, l’aria più fresca raggiungerà l’arco alpino e provocherà i primi rovesci, soprattutto sul Nord-Est.

Da lunedì pomeriggio il calo delle temperature diventerà più evidente, con valori massimi in diminuzione di circa 4 o 5 gradi su gran parte del Settentrione.

Nella notte tra lunedì e martedì i temporali si sposteranno verso le regioni centrali, interessando inizialmente Toscana e Marche. Anche in queste aree le temperature inizieranno a diminuire, pur con differenze tra le varie regioni.

Mercoledì la svolta anche al Sud

Tra martedì e mercoledì l’instabilità raggiungerà progressivamente il resto del Centro e le regioni meridionali. Il calo termico previsto sarà compreso mediamente tra 5 e 6 gradi.

La diminuzione più significativa potrebbe riguardare le zone interne della Sardegna, dove si passerebbe dagli attuali 45 gradi a valori vicini ai 34, con una riduzione complessiva di circa 11 gradi nell’arco di una settimana.

Le temperature massime torneranno così su valori più vicini alle medie del periodo, generalmente compresi tra i 30 e i 33 gradi.

Torna l’estate mediterranea

A partire da mercoledì 22 luglio e, secondo le attuali tendenze, fino alla fine del mese, l’Italia potrebbe entrare in una fase più gradevole e maggiormente in linea con la tradizionale estate mediterranea.

Il caldo resterà presente, ma sarà meno estremo e più sopportabile. Fino a giovedì non mancheranno passaggi temporaleschi, anche frequenti e localmente intensi, ma il clima dovrebbe diventare progressivamente più respirabile.

Le previsioni fino a lunedì 20 luglio

Sabato 18 luglio: al Nord caldo diffuso, con possibili temporali sul Nord-Est. Al Centro tempo soleggiato e temperature molto elevate. Al Sud ancora caldo eccezionale, con punte fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna.

Domenica 19 luglio: maggiore instabilità sul Triveneto, mentre il tempo resterà prevalentemente soleggiato sulle altre regioni. Caldo ancora intenso al Centro-Sud.

Lunedì 20 luglio: temperature in diminuzione al Nord, con possibilità di temporali. Al Centro e al Sud persisteranno ancora condizioni di caldo intenso e tempo prevalentemente soleggiato.

La fase più calda dovrebbe attenuarsi progressivamente anche sulle regioni centrali e meridionali entro mercoledì, lasciando spazio a temperature più normali per il periodo. Fonte: Adnkronos.