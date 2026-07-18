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Home // Cronaca // Monopattini elettrici, assicurazione obbligatoria dal 16 luglio: a Foggia adesioni ancora limitate

MONOPATTINI FOGGIA Monopattini elettrici, assicurazione obbligatoria dal 16 luglio: a Foggia adesioni ancora limitate

A Foggia, però, l'avvio della misura non sembra aver prodotto una corsa alle assicurazioni

Monopattini elettrici Foggia

Monopattini elettrici, a Foggia scattano i controlli: casco, assicurazione e contrassegno nel mirino di Polizia Locale e Stradale - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Dopo il contrassegno identificativo introdotto lo scorso 17 maggio, entra in vigore anche l’obbligo della copertura assicurativa per i monopattini elettrici. Dal 16 luglio tutti i proprietari che circolano su strada devono essere in possesso di una polizza di responsabilità civile, come previsto dalle nuove disposizioni del Codice della strada dedicate alla micromobilità.

A Foggia, però, l’avvio della misura non sembra aver prodotto una corsa alle assicurazioni. Le richieste registrate nelle prime giornate sono ancora contenute, segnale che molti utenti non si sono ancora adeguati alla normativa oppure attendono di orientarsi tra le diverse proposte delle compagnie.

A confermare questo andamento è Ernesto Di Santo dell’agenzia foggiana Di.Var.Assicura, secondo cui l’interesse manifestato finora dai proprietari di monopattini è rimasto piuttosto limitato rispetto a quanto ci si poteva attendere dopo l’entrata in vigore dell’obbligo.

Sul fronte dei costi, la spesa per una polizza Rc dedicata ai monopattini risulta generalmente accessibile. In base alle condizioni contrattuali e alle eventuali garanzie aggiuntive scelte dall’assicurato, il premio annuo può oscillare indicativamente tra i 100 e i 300 euro.

La copertura assicurativa rappresenta uno degli ultimi tasselli della riforma che ha interessato la circolazione dei monopattini elettrici. Oltre all’assicurazione, restano infatti obbligatori il casco e il contrassegno identificativo, che deve essere applicato in modo ben visibile sul mezzo per consentirne l’identificazione durante i controlli.

Chi viene sorpreso a circolare senza Rc rischia una sanzione amministrativa fino a 400 euro, oltre a dover rispondere personalmente degli eventuali danni provocati a terzi in caso di incidente.

Resta da vedere se, con l’aumento dei controlli e una maggiore diffusione delle informazioni sulle nuove regole, crescerà anche il numero dei cittadini che decideranno di mettersi in regola. Per il momento, almeno nel capoluogo dauno, le richieste di polizze dedicate restano ancora su livelli contenuti.

Fonte: elaborazione giornalistica su informazioni pubblicate da FoggiaToday e dichiarazioni dell’agenzia Di.Var.Assicura.

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