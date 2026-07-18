Cresce la preoccupazione degli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Puglia per la persistente carenza di personale nelle strutture ospedaliere e nei servizi della sanità territoriale. In una nota indirizzata alle istituzioni regionali, gli OPI pugliesi sollecitano l’immediata autorizzazione delle procedure di assunzione già avviate, ritenute indispensabili per garantire la continuità dell’assistenza ai cittadini.

Secondo gli Ordini, gli organici attualmente disponibili non sono più sufficienti a far fronte all’aumento della complessità assistenziale, con il personale infermieristico sottoposto a carichi di lavoro sempre più elevati. Una situazione che rischia di compromettere la qualità delle cure, la sicurezza dei pazienti e la piena erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

L’allarme riguarda l’intera rete sanitaria regionale, coinvolgendo ospedali, servizi territoriali, assistenza domiciliare e strutture di comunità, dove la carenza di infermieri incide sulla capacità del sistema sanitario di rispondere in modo efficace e tempestivo alle esigenze della popolazione.

La criticità diventa ancora più evidente durante il periodo estivo, quando le Aziende sanitarie devono assicurare i servizi garantendo al tempo stesso la fruizione delle ferie da parte del personale. Con organici già ridotti e numerose assenze prolungate, mantenere pienamente operativi i servizi diventa sempre più difficile.

Per questo motivo gli Ordini chiedono alla Regione Puglia di sbloccare con urgenza le procedure assunzionali già avviate dalle Aziende sanitarie, molte delle quali risultano ferme in attesa delle autorizzazioni regionali. Si tratta, evidenziano, di assunzioni necessarie per sostituire il personale assente per lunghi periodi e rafforzare sia i reparti ospedalieri sia i servizi territoriali.

Nella nota viene inoltre sottolineato come, in diversi casi, gli infermieri siano già stati individuati e convocati, con alcuni professionisti che avrebbero persino rassegnato le dimissioni dal precedente impiego confidando nell’imminente presa di servizio. Un eventuale blocco definitivo dell’iter autorizzativo rischierebbe quindi di avere pesanti ripercussioni sia sul piano occupazionale sia sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria.

Pur riconoscendo l’importanza del controllo della spesa pubblica, gli Ordini ribadiscono che la sostenibilità economica deve procedere di pari passo con quella assistenziale, evitando che i tempi autorizzativi rallentino il reclutamento di personale già ritenuto indispensabile dalle stesse Aziende sanitarie.

L’appello conclusivo è rivolto alla Regione Puglia e al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, affinché vengano adottate procedure autorizzative rapide e prioritarie, con l’obiettivo di rafforzare il Servizio sanitario regionale, garantire la continuità delle cure e tutelare il diritto alla salute dei cittadini pugliesi.