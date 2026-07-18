È morto all’età di 69 anni Giuseppe Placentino, uomo molto conosciuto e stimato dalla comunità di San Giovanni Rotondo. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nella serata di ieri, ha suscitato profondo cordoglio in città ed è stata diffusa tra i primi da Radio Monte Calvo.

La salma si trova attualmente presso la cappellina dell’Oratorio della RSSA Madre Teresa, mentre i funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle ore 16 nella Parrocchia di San Leonardo Abate a San Giovanni Rotondo.

Placentino era originario della città garganica, dove era conosciuto per la sua discrezione, l’impegno nel lavoro e il forte legame con la famiglia e il territorio. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona riservata ma profondamente legata alle proprie radici.

Anche quando gli impegni lavorativi lo portavano lontano da San Giovanni Rotondo, durante i periodi di rientro non mancava di ritrovare amici e familiari, mantenendo vivo il rapporto con la sua comunità.

In queste ore sono numerosi i messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia comparsi sui social e sulle bacheche locali. L’intera comunità di San Giovanni Rotondo si è stretta attorno ai suoi cari, ricordando Giuseppe con stima e affetto.

Lo riporta alphabetcity.it.