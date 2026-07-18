Torna al centro dell’attenzione lo stato della strada provinciale che collega San Marco in Lamis ad Arpinova. A sollecitare un intervento immediato è Nicola Saracino, ex sindaco di Rignano Garganico, che ha inviato una lettera al presidente della Provincia di Foggia per denunciare le condizioni dell’arteria e chiedere lavori urgenti.

Nel documento, Saracino descrive una strada segnata da numerose buche, deformazioni dell’asfalto e avvallamenti, criticità che, soprattutto durante le giornate di pioggia, aumentano sensibilmente i rischi per automobilisti e mezzi pesanti.

L’ex primo cittadino richiama anche un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Secondo quanto riferito, un’automobile, nel tentativo di evitare una buca nei pressi di Arpinova, avrebbe rischiato un violento impatto frontale con un autotreno, scongiurato soltanto grazie a una manovra fortunata.

Nella lettera viene chiesto un intervento “urgentissimo” per il rifacimento del tratto più compromesso della provinciale, con particolare attenzione alla sistemazione di buche, fossi e ondulazioni della carreggiata, ritenuti elementi che mettono a rischio la sicurezza della circolazione.

Saracino evidenzia inoltre di aver coinvolto anche i sindaci di Rignano Garganico, San Marco in Lamis e Foggia, invitandoli a sostenere la richiesta nei confronti della Provincia, considerando l’importanza strategica della strada per i collegamenti con il capoluogo.

L’appello è rivolto alle amministrazioni locali affinché facciano fronte comune per ottenere in tempi rapidi le risorse necessarie e inserire il rifacimento dell’infrastruttura tra le priorità dell’ente provinciale.

La provinciale San Marco in Lamis–Arpinova rappresenta uno dei principali collegamenti tra il Gargano e Foggia ed è percorsa quotidianamente da pendolari, studenti, lavoratori e mezzi commerciali. Per questo motivo, la richiesta punta non solo alla risoluzione delle criticità più urgenti, ma anche all’avvio di una manutenzione programmata che possa garantire maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Lo riporta rignanonews.com.