SAN SEVERO – Un nuovo passo avanti per il recupero del Teatro Comunale di San Severo. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento denominato “Il Mosaico di San Severo: completamento dell’adeguamento alle norme di prevenzione incendi e restauro della sala concerti e delle sale polivalenti del Teatro Comunale”, opera finanziata nell’ambito del programma nazionale dedicato alla rigenerazione urbana.

La determina, firmata dal dirigente dell’Area Urbanistica Fabio Mucilli, approva la progettazione esecutiva e il quadro economico aggiornato dell’intervento, che mantiene un importo complessivo di 350 mila euro.

L’opera rientra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana “Il Mosaico di San Severo”, candidato nel 2022 ai finanziamenti previsti dalla Legge 234/2021 e successivamente ammesso integralmente al contributo ministeriale insieme ad altri interventi strategici per la città. Tra questi figurano anche il recupero dell’ex Teatro Real Borbone e la riqualificazione della rete viaria del centro storico.

Per rispettare i tempi imposti dal finanziamento statale, l’amministrazione aveva scelto la formula dell’appalto integrato, affidando contestualmente progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. La gara si è conclusa con l’aggiudicazione al Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Conscoop, per un importo complessivo di oltre 231 mila euro, oltre IVA, mentre il contratto è stato sottoscritto nel marzo 2025.

Nel corso dell’iter progettuale sono state richieste integrazioni tecniche e, soprattutto, è stato necessario recepire le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Foggia e BAT, che ha rilasciato l’autorizzazione prevista dal Codice dei beni culturali nel marzo 2026. Il progetto è stato quindi aggiornato con ulteriori elaborati relativi agli aspetti architettonici, impiantistici e di prevenzione incendi.

Prima dell’approvazione definitiva sono stati acquisiti sia il verbale di verifica tecnica sia l’attestazione di validazione del progetto, sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Michela Palmieri, passaggi indispensabili previsti dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

Con l’approvazione della progettazione esecutiva il Comune potrà ora procedere alla successiva fase realizzativa dell’intervento, destinato a migliorare gli standard di sicurezza dell’edificio storico e a restituire piena funzionalità agli spazi dedicati alle attività culturali della città.

A cura di Michele Solatia.