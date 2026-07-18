Stadio Zaccheria, rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi per il settore Nord Ospiti

Il nuovo settore Nord Ospiti dello Stadio Pino Zaccheria ha ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi e potrà quindi essere utilizzato dal pubblico ospite già a partire dalla prossima partita utile.
Il rilascio del certificato è arrivato al termine del sopralluogo svolto questa mattina dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, dei rappresentanti del Calcio Foggia 1920 e dei tecnici incaricati dei lavori in corso.
Si tratta di un passaggio importante nel percorso di adeguamento dell’impianto, che restituisce alla città un settore pienamente fruibile in condizioni di sicurezza e consente una gestione più ordinata dell’accoglienza delle tifoserie ospiti nelle prossime gare interne dei rossoneri.