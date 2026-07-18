Una ragazza di 16 anni (Noemi Balzanelli, 16enne di Mantova, https://www.casertanews.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-auto-tir-morta-16-anni-indagini.html) ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 18 luglio lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto in direzione sud nei pressi dell’area di servizio Teano Ovest, in provincia di Caserta.

Secondo le prime informazioni, il sinistro sarebbe stato causato da un violento tamponamento che ha coinvolto l’auto sulla quale viaggiava una famiglia proveniente dalla provincia di Mantova e diretta nel Sud Italia per trascorrere un periodo di vacanza.

L’impatto è stato particolarmente violento e la giovane è deceduta sul posto nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. A bordo della vettura si trovavano anche i genitori e i due fratelli della vittima, di 11 e 13 anni, rimasti gravemente feriti.

Per liberare gli occupanti dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato attrezzature idrauliche per estrarre i feriti dall’abitacolo. Dopo le prime cure prestate sul posto dal personale del 118, i quattro sono stati trasferiti in diversi ospedali della zona, tra cui l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. L’incidente ha provocato rallentamenti e lunghe code lungo il tratto autostradale interessato.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del tamponamento e verificare eventuali responsabilità. Fonte: Fanpage.it