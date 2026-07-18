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ALBERINI LUCERA Tornano le giostre a Lucera: area polifunzionale di via Montesanto occupata dall’8 al 18 agosto

Il parco divertimenti (che si configura come il più grande luna park di Ferragosto di tutta la Puglia) curato e organizzato dalla famiglia Alberini

Tornano le giostre a Lucera: area polifunzionale di via Montesanto occupata dall'8 al 18 agosto

Tornano le giostre a Lucera: area polifunzionale di via Montesanto occupata dall'8 al 18 agosto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Luglio 2026
cronaca // Foggia //

LUCERA – Le giostre tornano a fare tappa in città. Il Comune di Lucera informa che, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria Patrona, l’area polifunzionale di via Montesanto, all’angolo con via Montello (quartiere 167), sarà occupata dall’annuale parco divertimenti. L’apertura al pubblico è in programma da giovedì 13 agosto a lunedì 17 agosto, con l’avvio delle attrazioni fissato ogni sera a partire dalle ore 20:30.

Il parco divertimenti (che si configura come il più grande luna park di Ferragosto di tutta la Puglia) curato e organizzato dalla famiglia Alberini, offrirà un ricco assortimento di attrazioni per unire le generazioni: per i bambini, spazio alla tradizione con l’intramontabile Bruco Mela e la magica Giostra a Cavalli. Per gli adulti, grandi e attesi ritorni con il ritmo travolgente del Musik Express e le rotazioni del Crazy Dance. Per i più temerari invece, forti scariche di adrenalina grazie alle grandi novità di quest’anno, tra cui spiccano la Ballerina e il Megamix.
La manifestazione promette di richiamare migliaia di visitatori da tutta la provincia di Foggia, confermandosi un punto di riferimento per l’intrattenimento estivo del territorio. 
L’intera macchina organizzativa ha predisposto ogni dettaglio per garantire una festa serena. Il sito sarà presidiato da personale addetto alla sicurezza per il controllo dell’area, mentre l’assistenza sanitaria sarà garantita da punti di primo soccorso dedicati e dalla presenza di ambulanze medicalizzate. Mancano ormai pochissimi giorni all’arrivo dei primi mezzi pesanti in città per l’inizio delle operazioni di montaggio.

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