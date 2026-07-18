VIESTE – Prima visita istituzionale a Vieste per la nuova direttrice generale dell’ASL Foggia, Tiziana Dimatteo, che ha effettuato un sopralluogo al polo sanitario cittadino insieme al direttore sanitario aziendale e al direttore del Distretto socio-sanitario 53. Ad accoglierla il sindaco Giuseppe Nobiletti, accompagnato da una delegazione dell’Amministrazione comunale. Presente anche la consigliera regionale Graziamaria Starace.

La delegazione ha visitato l’intero complesso sanitario che comprende la Casa di Comunità, l’Ospedale di Comunità, il Punto di Primo Intervento e la sede dell’mS3, l’aggregazione dei medici di medicina generale.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate le principali criticità della sanità locale, con particolare attenzione alle difficoltà legate all’isolamento geografico del Gargano e alla necessità di garantire servizi adeguati a un territorio che, soprattutto durante la stagione estiva, registra un forte incremento della popolazione.

La consigliera regionale Graziamaria Starace ha evidenziato come quello di Vieste rappresenti un modello unico nella provincia di Foggia, grazie alla presenza nello stesso polo di Casa e Ospedale di Comunità, Guardia Medica, Punto di Primo Intervento e aggregazione dei medici di medicina generale.

«Mi sono fatta portavoce delle esigenze di questa struttura e porterò le istanze all’attenzione dell’assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia. Quando c’è una squadra si possono affrontare e risolvere le criticità. Continuerò a lavorare affinché questo territorio riceva l’attenzione che merita», ha dichiarato Starace.

Il sindaco Giuseppe Nobiletti ha illustrato alla nuova direzione aziendale le principali esigenze del presidio sanitario cittadino, chiedendo interventi concreti per migliorare i servizi.

«Abbiamo rappresentato le carenze e le necessità della nostra struttura sanitaria e ci aspettiamo risposte dalla nuova governance dell’ASL. Il confronto è stato molto positivo e tutte le richieste sono state prese in carico con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente la sanità sul nostro territorio», ha affermato il primo cittadino.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla direttrice generale Tiziana Dimatteo, che ha definito quello di Vieste «un presidio sanitario di grande valore e con importanti margini di crescita».

La manager dell’ASL ha ricordato che la Casa di Comunità è già operativa, mentre l’Ospedale di Comunità entrerà in funzione non appena saranno completati gli ultimi adempimenti autorizzativi e organizzativi.

«Le stanze sono già arredate, il personale è presente e stiamo lavorando per completare gli ultimi passaggi necessari all’apertura. Inoltre, l’Aggregazione Funzionale Territoriale dei medici di medicina generale rappresenta una realtà che funziona bene e che potrà essere ulteriormente potenziata con nuove apparecchiature, così da migliorare la presa in carico dei pazienti e ampliare le prestazioni di primo livello», ha spiegato Dimatteo.

L’Amministrazione comunale ha infine espresso soddisfazione per l’attenzione riservata dalla nuova governance dell’ASL Foggia al presidio sanitario di Vieste, ribadendo la volontà di proseguire il dialogo istituzionale per rafforzare i servizi sanitari destinati ai residenti e alle migliaia di turisti che ogni anno scelgono la città garganica. Fonte: Comune di Vieste.