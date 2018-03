Di:

Manutenzione verde pubblico, proroga per l'A.T.I. Garden Service

Manfredonia – LA Giunta comunale di Manfredonia ha preso atto – con una recente delibera – dell’opportunità di “di cui al contratto di appalto stipulato il 24 aprile 2008 con l’A.T.I. “Garden service” s.r.l. (capogruppo) e “Verdidea” s.r.l. (mandante), per un importo massimo di € 60.000,00″.In precedenza, con d.g.c. n.351/11.07.2007 veniva approvato ildi cui € 440.754,57 per il Servizio ed € 159.245,43 per somme a disposizione. Con det. Dirigente del 6° Settore n.80/29.02.2008, a seguito di gara esperita con procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio veniva affidato all’A.T.I. “Garden service” s.r.l. (capogruppo) e “Verdidea” s.r.l. (mandante), con il ribasso del 27,67% sull’importo del servizio posto a base di gara di € 429.735,72 e quindi per l’importo di € 310.827,84 I.V.A. esclusa, oltre l’importo di € 11.018,85 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.Con lo stesso provvedimento il Comune impegnava la spesa di € 200.000,00 al capitolo di spesa n. 4900 ad oggetto: “Spese per il funzionamento di ville parchi e giardini” del bilancio per l’esercizio finanziario 2008, mantenendo all’analogo capitolo del bilancio per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 la spesa annua di € 200.000,00. Il 24 aprile 2008 veniva stipulato il contratto di appalto con la citata A.T.I. per un importo di € 321.846,69. A seguito del ribasso d’asta offerto dall’A.T.I. “Garden service” s.r.l. (capogruppo) e “Verdidea” s.r.l. (mandante), con det.Dir. 6^Settore 195/13.05.2008 veniva approvato il nuovo quadro economico rimodulato per una spesa complessiva di € 153.000,00 di cui € 107.282,23 per le attività di manutenzione del verde ed € 45.717,77 per somme a disposizione.In base all’allegato al contratto: ….. ”l’Impresa partecipando all’appalto riconosce “ipso facto” la facoltà incondizionata ed insindacabile dell’Amministrazione di richiedere, alla scadenza del contratto, il prolungamento dell’appalto agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, come integrato da eventuali atti aggiuntivi per intervenute modifiche, per un periodo massimo di mesi 12 (dodici) dandone comunicazione scritta all’impresa trenta giorni prima dello scadere del contratto”. Con nota del 17 maggio 2011, il sig., nella qualità di Amministratore Unico e Capogruppo dell’A.T.I. “Garden service” s.r.l. e “Verdidea” s.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità al prolungamento dell’appalto per altri per altri 12 mesi, “alle stesse condizioni e patti del contratto principale”.L’08.06.2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 163/2006, recante: “Codice dei contratti di lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE 3 2004/18/CE”. Dato che l’ufficio tecnico preposto sta predisponendo gli atti tecnici per il nuovo appalto di manutenzione del verde pubblico per il triennio 2012/2014 e per garantire, nelle more dell’espletamento della nuova gara di appalto, la manutenzione del verde pubblico fino al 31.12.2011, data presunta di avvio del nuovo servizio, “” e che in conseguenza “il prolungamento del servizio potrà avvenire nei limiti delle somme che si renderanno di volta in volta disponibili e secondo le direttive del Dirigente del settore/Responsabile del servizio”.“Atteso che l’A.T.I. “Garden service” s.r.l. (capogruppo) e “Verdidea” s.r.l. (mandante) ha svolto con regolarità, professionalità e tempestività il servizio di manutenzione del verde di cui al contratto di appalto sopra citato; la giunta comunale a voti unanimi ha preso atto – con una recente delibera – la “opportunità di prolungare fino al 31.12.2011il servizio di manutenzione del verde pubblico di cui al contratto di appalto stipulato il 24 aprile 2008 con all’A.T.I. “Garden service” s.r.l. (capogruppo) e “Verdidea” s.r.l. (mandante), per un importo massimo di € 60.000,00.Redazione Stato, riproduzione riservata