Passano gli anni, cambia la società e si trasformano le mode e le tendenze, ma il consumo dell’alcool resta una costante problematica, come affermano anche gli ultimi dati di ricerca dell’OMS del 2018: più di 8,6 milioni di soggetti a rischio in Italia, di cui 800 mila minori (ai quali la vendita sarebbe vietata sino ai 18 anni di età).

Col passare degli anni cambiano anche le abitudini. Tanto che, secondo quanto affermano i barman e i camerieri di alcuni dei locali più frequentati a Manfredonia, l’estate 2018 ha registrato un calo notevole di consumo di alcool nei bar. Persino in posti come la Piazzetta, centro di ritrovo per tantissimi giovani. Nel storico locale in Piazza Mercato, il Dominus oggi “InPiazzetta”, afferma senza remore uno dei dipendenti che «il consumo qui da noi è calato, e non solo in questo locale. In generale vedo una crescita del fenomeno, ma le attività come queste vendono ormai molto meno. I giovani preferiscono bere in locali sul mare o comprare direttamente nei generi alimentari, dove l’alcool costa meno». Per i generi alimentari vigono regole rigide sulla vendita d’alcool (vendita vietata ai minorenni e permessa entro certi limiti d’ora), eppure sembrerebbe essere l’alternativa principale ai bar che, invece, risentono di questa tendenza. Ma se da un lato vi è un danno economico, dall’altro vi è anche un risvolto positivo: «Con il tempo è cambiata anche la clientela e l’età media si è alzata, di conseguenza la situazione qui è più tranquilla rispetto gli anni passati, non ci sono più episodi molesti di gente ubriaca qui da noi».

In altri locali del centro storico come Il Bar Delle Rose, che nel periodo estivo offre uno spazio cocktail bar da sempre frequentato, il numero di consumatori non è diminuito ma si mantiene all’incirca costante, mentre cambia il tipo di clientela: «Ad essersi abbassata da noi è l’età media. Che sia una birra il venerdì o uno spritz il sabato sera,sono sempre più giovani a venire qui».

La legge italiana non vieta soltanto la vendita, ma anche la somministrazione sul posto di alcolici a minorenni, e punisce i locali che violano tale decreto con una sanzione pecuniaria che va dai 250 ai 1000 euro e con sospensione delle attività per tre mesi.

Anche in Corso Manfredi la situazione non è differente: Il Caramellaio, che negli scorsi anni era generalmente frequentato soprattutto per i suoi prezzi stracciati sull’alcool, ammette che «quest’anno le vendite sugli alcolici sono calate drasticamente, in tutti i bar. La mia clientela è varia, dal giovane ai signori più grandi. Ma ormai guadagno di più vendendo caramelle: i generi alimentari vanno meglio di noi, nonostante le ordinanze vietino loro di vendere alcool dopo una certa ora.»

Il calo delle vendite di alcolici nei locali non sarebbe quindi il preludio a un indebolimento generale del fenomeno,

ma rappresenterebbe solo uno “spostamento” dei luoghi frequentati e delle abitudini dei giovani. Con tutte le conseguenze del caso: da quelle a impatto ambientale, in alcune zone diventate mete fisse per il consumo di alcolici, a quelle, adesso, anche economiche per le attività.

Carmen Palma per StatoQuotidiano