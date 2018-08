Ischitella run.. vi aspettiamo di corsa

Di:

Foggia. Meno 50 giorni al via della seconda edizione della Ischitella Run, gara podistica, che si terrà domenica 7 ottobre 2018 ad Ischitella (FG).

L’Assessore allo Sport del Comune di Ischitella Nobiletti ha rinnovato la fiducia alla manifestazione sportiva non solo con il patrocinio ma con una co-organizzazione attiva.

Dopo il successo dello scorso anno, per il suo ideatore nonché direttore tecnico della Gymnasium, Sante Martella, è motivo di soddisfazione in quanto la gara da quest’anno sarà valida per il circuito AICS ITARUN Sud Italia, fortemente voluto dal Responsabile Nazionale AICS Settore Podismo Luca Giglioni.

Il percorso sarà lo stesso (12 km) e prevederà la partenza da Corso Cesare Battisti (Ischitella), per proseguire verso l’Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” e quindi verso Vico del Gargano (SP 51) dove sarà previsto il giro di boa (6 km) posto in coincidenza con la prima rotonda, e ritorno ad Ischitella.

La gara podistica è riservata ai tesserati Fidal, contestualmente avrà luogo una corsa non competitiva (10 km) senza classifica a cui potranno prendere parte gli “atleti liberi”.

Il percorso sarà interamente segnalato e controllato dai giudici di gara e dal personale addetto. Completano i servizi previsti per gli atleti una postazione di soccorso medicalizzata e volontari ingaggiati per garantire sicurezza e assistenza durante lo svolgimento della manifestazione.

II Ischitella Run è una conferma che merita la soddisfazione di tutto il paese nel vedere il proprio territorio promotore di una cultura basata sui valori dello sport e della salute.

A 50 giorni dal via, continua il lavoro preparatorio per la prima edizione della Ischitella Run, gara podistica di 12,5 km, in programma domenica 1 ottobre ad Ischitella. La gara ideata dall’ ASD “RUNNERS” GYMNASIUM, in co-organizzazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Ischitella, ha come obiettivo la promozione della corsa come corretto stile di vita, mezzo

di promozione del territorio e strumento di aggregazione. Diversi i soggetti coinvolti nella realizzazione della manifestazione, coordinati da Sante Martella, direttore tecnico della Gymnasium, giovane società podistica che con coraggio e determinazione ha deciso di organizzare una gara podistica nella propria cittadina, dove ha trovato in Alessandro Nobiletti -assessore allo sport- grande collaborazione per questa prima edizione.

Definito il percorso: partenza da Corso Cesare Battisti, per proseguire verso la scuola Pietro Giannone e quindi verso Vico del Gargano (SP 51), immergendosi in un percorso alberato, con un panorama mozzafiato, dopo 6, km, entrati a Vico del Gargano, giro di boa posto in coincidenza con la prima rotonda, e ritorno ad Ischitella. Sintetizzando potremmo dire: andata =salita, ritorno = discesa, di sicuro è un percorso tecnico, ideale come test per le mezze e le maratone d’autunno.

Gli organizzatori stanno curando tutti i particolari della manifestazione, con convenzioni presso B&B, un pasta party per tutti gli atleti, ed esibizioni di zumba dopo della gara, lungo il percorso previsti anche 2 punti musica per distrarre la mente dei podisti e galvanizzarli in vista del traguardo. La Ischitella Run, coinvolgerà i bambini con gare diverse in base all’età, oltre alla non competitiva, con la quale gli organizzatori intendono avvicinare gli appassionati alla corsa. Definito anche il ricco pacco gara, che gli atleti iscritti alle gare riceveranno.