“RE Manfredi RUN”, seconda edizione

Domenica 2 settembre, avrà luogo la seconda edizione della gara podistica “RE Manfredi RUN”.

Tale manifestazione sarà organizzata dalla locale A.S.D. Manfredonia Corre, società nata pochi anni fa dall’idea ed iniziativa di persone che con la loro passione, hanno creduto e sostenuto, in un nuovo progetto sportivo ed aggregativo.

Tra gli obiettivi degli organizzatori, quello di eguagliare il successo della scorsa edizione, incrementando le presenze e valorizzando l’evento con la partecipazione di top-runner!

Dalla bellissima location del Porto Turistico, dove sono previsti, ritiro dei pettorali, partenza ed arrivo, con ristoro finale, la gara di 10 km, si svolgerà su un giro unico, pianeggiante e veloce. I contendenti avranno modo di ammirare, durante la competizione, il centro cittadino e il Castello Svevo Angioino, il lungomare e i panorami mozzafiato che dal molo di Ponente, spazieranno dai monti del promontorio fino ai colori del Golfo!

L’odore del mare, il volo dei gabbiani e la storia rappresentata dai monumenti, sapranno ammaliare i podisti in visita alla città edificata da Re Manfredi.

La società organizzatrice dell’evento, in memoria del Generale dell’Arma dei Carabinieri De Finis, rappresentati dall’intraprendente Presidente Gianni Di Bari, a conferma dell’impegno nel sociale e nella tutela del connubio dei valori sportivi e della solidarietà, durante le premiazioni, farà dono alla locale Casa Famiglia “La Speranza” e all’A.S.D Delfino, di parte dei proventi ottenuti grazie alle sponsorizzazioni di alcune attività! Questa manifestazione, dunque sarà occasione per la nostra città, di vivere una giornata di sport ed amicizia, unita alla possibilità di accogliere i

tanti sportivi in visita che oltre alla gara, avranno modo di apprezzarne gastronomia e bellezze!

*ASD MANFREDONIA CORRE*