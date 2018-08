Sito Syndial di Manfredonia – Isola 5 – Progetto Operativo di Bonifica dei Terreni e Analisi di rischio. Lettera aperta

Di:

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla Conferenza di Servizi istruttoria del 5 settembre 2018 avente ad oggetto “Sito Syndial di Manfredonia – Isola 5 – Progetto Operativo di Bonifica dei Terreni e Analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06”

In riferimento alla nota in oggetto noi cittadini e cittadine dell’Associazione Politico- Culturale Manfredonia Nuova,

premesso – che Manfredonia ha subito danni gravissimi alla salute pubblica e all’ambiente per lo scoppio della colonna dell’arsenico dello stabilimento ANIC, poi EniChem il 26 settembre del 1976 che ha riversato sulla città e territorio circostante circa 20 tonnellate del micidiale veleno;

– che a tutt’oggi, come dimostrano le rilevazioni della Capitaneria di porto, dalla falesia in località Bacco a Mare fuoriesce “un percolato caratterizzato da un’alta concentrazione di arsenico, ammoniaca, zolfo e idrocarburi” dovuto alle discariche utilizzate dallo stabilimento EniChem per seppellire la montagna di rifiuti conseguente quello scoppio e agli scarti di vent’anni di funzionamento dello stesso;

Visto che è stata realizzata una Ricerca Epidemiologica con professori ricercatori guidati dalla prof.ssa Mariangela Vigotti e dal prof. Annibale Biggeri, con la partecipazione attiva fin dall’inizio di cittadini e cittadine nel Coordinamento Salute e Ambiente, i cui risultati presentati in un’assemblea pubblica nel giugno del 2017 hanno evidenziato:

– Manfredonia dal ‘76 in poi ha perso il vantaggio di salute che deteneva rispetto al resto della Regione Puglia e ci si ammala di più;

– si muore di tumore ai polmoni nella misura di 14 casi all’anno in più rispetto ai dati regionali che comprendono Taranto e Brindisi, siti largamente inquinati;

– dagli anni novanta in poi si registrano 2 casi in più di morti al mese per malattie cardiovascolari;

– la stessa ricerca ha evidenziato inoltre la necessità di azioni concrete per la bonifica e la riqualificazione del sito ex EniChem (SIN).

Considerati -gli aggiornamenti al dicembre 2017 dei risultati dello studio Sentieri che evidenzia come Manfredonia resta “tra i siti più inquinati” con un eccesso di mortalità per cancro più alto del 4-5% rispetto al resto d’Italia;

– lo studio del dott. Bianchi, che evidenzia come a Manfredonia nascono più bambini con malformazioni congenite rispetto alla media regionale e nazionale;

chiediamo,

a Lei Ministro Costa, alla luce della Sua riconosciuta sensibilità ambientale e all’interesse mostrato per le aree interessate da fenomeni di inquinamento e contaminazione,

che, alla Conferenza istruttoria di Servizi indetta per il 5 settembre 2018 con la Syndial, sia ammessa una rappresentanza di associazioni maggiormente impegnate nella lotta per la difesa della salute, dell’ambiente e del territorio di Manfredonia, in numero di almeno 3 persone nelle modalità ritenute più opportune e previo accordo;

– un autorevole impegno affinché l’area SIN di Manfredonia sia interessata da un reale programma di bonifica, fin qui in minima parte realizzato e che comunque sia preliminare a qualsivoglia progettualità sull’area;

– che si accerti altresì come mai l’ingente cifra spesa finora per la bonifica ad oggi abbia prodotto così scarsi risultati;

– infine, che sia possibile visionare anche per noi cittadini/e la documentazione disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici previo password a cui rimanda la nota prot. PM Sud/A/103/2018/CM del 22/6/2018 delle SS. LL

– che sia data la possibilità di una linea diretta per comunicare dubbi, ricevere informazioni reali sullo stato della bonifica e/o che tutti i relativi dati e procedimenti siano resi pubblici e accessibili, visti gli ostacoli finora incontrati nella richiesta di accesso agli atti per vedere riconosciuto il nostro diritto sacrosanto all’informazione e alla trasparenza.

P. S. comunichiamo, nelle more dell’impegno per la risoluzione del problema inquinamento del territorio di Manfredonia, che realizzeremo varie attività a favore della nostra causa, tra le quali anche una petizione popolare.

Si allegano:

1) relazione finale dell’”Indagine conoscitiva sulla stato di salute della popolazione e dell’ambiente nella Città di Manfredonia” dell’Istituto di Fisiologia clinica del CNR;

2) nota della Capitaneria di Porto;

3) nostri documenti di denuncia sulla grave situazione ambientale del nostro territorio.

Manfredonia, 17/08/2018

