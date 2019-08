Manfredonia. “Truffa con lo specchietto, e a mio padre hanno rubato 20 euro”

Di:

Manfredonia, 18 agosto 2019. CONTINUANO le segnalazioni relative a tentati o riusciti episodi di “truffa con lo specchietto“, tra i metodi più utilizzati sulle strade per “spillare euro agli automobilisti inducendoli a pagare una somma per riparare al danno causato all’auto del truffatore, anche se in realtà la rottura delle specchietto non è mai avvenuta”.

“Mio padre è stato truffato e ha dovuto dare 20 euro a una coppia di un uomo e una donna presenti in una Volkswagen Golf vecchio modello. Probabilmente si tratta di due persone di nazionalità non italiana”, dice a StatoQuotidiano il signor Luigi.

Il sistema (fonte ADICO)

“La vittime della truffa sente il rumore di un colpo secco molto forte sulla propria carrozzeria, di solito sulla fiancata, (provocato in realtà da una pallina, un bastone, ecc…) dando l’illusione di un urto immediato. Subito dopo entrano in scena i lampeggianti e un’auto intima ai malcapitati di fermarsi. Il conducente, sostenendo che gli è stato rotto lo specchietto, indicando il suo retrovisore chiaramente già danneggiato, convince a un esborso di 20, 50, 100 o 200 euro senza mettere di mezzo assicurazione o vigili, magari anche con l’aiuto di “un compare”, pronto a testimoniare che è andata proprio così. A questo la vittima paga, convinto di aver recato un danno, o per paura che dalla truffa si passi alla rissa“.

“Se vi trovate vittime di simili segnali quali colpo, lampeggianti, uomo minaccioso che chiede di accostare – suggerisce il presidente dell’ADICO, Carlo Garofolini – non fermatevi e chiamate la polizia dal cellulare restando all’interno della vostra auto“.

Redazione StatoQuotidiano.it