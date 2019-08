Mattinata,il 21 Agosto va in scena la Notte Azzurra

Di:

Ha il colore del cielo agostano e del mare garganico l’ultima scommessa di promozione e valorizzazione della Farfalla Bianca del Gargano targata Circolo Ricreativo OASIS. Dopo il successo, sia in termini di presenze che di risonanza mediatica del Festival dei Colori, che si svolge a Mattinata nel periodo estivo, è in programma il 21 agosto pv la NOTTE AZZURRA: una serie di eventi e spettacoli che immergeranno turisti e visitatori in una piacevole atmosfera dipinta di blu.

A partire dalle ore 19.00 Mattinata si trasformerà in una scala cromatica dell’Azzurro. Per il Corso Matino ed per altre vie, allestite ed addobbate a tema, sono previsti spettacoli, eventi enogastronomici, mostre, mercatini, concerti e tanto altro.

L’evento è ideato dal team del Circolo Ricreativo OASIS.

Il 21 agosto tingiamoci di AZZURRO a Mattinata