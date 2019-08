“Re Manfredi”, premio a Giovanni Tricarico

Di:

Il 28 agosto, nell’ambito del XXVIII Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi, la #FondazioneReManfredi conferirà il Premio “per la promozione della cultura e del territorio” a #GiovanniTricarico storico patron della manifestazione ed amimatore culturale del territorio.

Nato a Manfredonia nell’agosto del 1941, è stato Segretario Generale Comunale (Dirigente superiore dello Stato), Revisore contabile dall’aprile 1995, Consulente giuridico di Enti locali. Dopo alcuni anni di servizio presso il Comune di Manfredonia, viene immesso nei ruoli dei Segretari comunali in provincia di Trento nel luglio del 1967, quale vincitore di Concorso pubblico, prestando poi servizio in vari Comuni della provincia di Campobasso e, dal 1974, in numerosi altri della provincia di Foggia, quali San Marco in Lamis,San Ferdinando di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Foggia, San Giovanni Rotondo, accedendo alla Dirigenza dello Stato nel luglio del 1986.

In rappresentanza del Comune di Manfredonia ha assolto nel 1993 alle funzioni di Presidente del Consorzio per il Potenziamento Turistico di Siponto. Dopo il collocamento a riposo avvenuto nel novembre 2000, ha assolto all’incarico di Consulenza e collaborazione esterna adalto contenuto di professionalità presso il Comune di Manfredonia (2001/2004), la Provincia di Foggia (2004/2005), il Comune di Cerignola (2008/2009) e quello di Manfredonia (2010/2011).

Ideatore del PREMIO INTERNAZIONALE

DI CULTURA RE MANFREDI con l’amico e collega Pasquale SALVEMINI, ha assolto sin

dall’inizio, all’incarico di Presidente dell’omonima Fondazione, già Ass. Culturale ARCADIA NOVA, e all’organizzazione del “Premio”, un evento giunto alla sua XXVIII

edizione, grazie anche alla particolare

e appassionata collaborazione dei componenti l’Esecutivo: Roberto Lo Scocco, Pasquale Ricucci e Antonietta Mancini-Tricarico.

Dal luglio 2018, con atto pubblico, il vecchio Esecutivo, nel procedere all’adeguamento dello Statuto alle nuove norme del Terzo Settore di cui al D. Lgs. N.117/2017, ha approvato l’ingresso del GAL DAUNOFANTINO, quale Socio della Fondazione, procedendo contestualmente alla novazione soggettiva del CdA,eleggendo come Presidente il Dott. Michele DE MEO.

Il Premio “Re Manfredi”, con i suoi ormai trascorsi 27 anni di vita, è diventato un peculiare evento di solidarietà sociale per la promozione della cultura e dell’arte, quali manifestazioni della civiltà dell’uomo, creando una straordinaria occasione di visibilità e promozione del territorio pugliese, punto focale del Mediterraneo, con un forte intervento di comunicazione mirata attraverso i media. Di edizione in edizione, la cerimonia-spettacolo di prima grandezza del Premio rappresenta il momento conclusivo delle iniziative svolte dalla Fondazione in quell’anno, come: organizzazione di Concerti, rappresentazioni teatrali, presentazioni letterarie, Concorsi nazionali, convegni, incontri.