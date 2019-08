“Ridotta la portata dell’acqua a Vieste”

Di:

Vieste, 18 agosto 2019 – Per consentire lavori urgenti di ripristino della funzionalità della condotta che alimenta gli abitati di Peschici e Vieste, interessata da una rottura improvvisa ed imprevedibile, Acquedotto Pugliese ha disposto una riduzione della pressione nelle reti di Vieste a partire dalle 22:30 di oggi. Il ripristino del regolare servizio è previsto per la mattinata di domani. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Le manovre programmate garantiscono, infatti, il livello minimo garantito di pressione nelle reti previsto dalla Carta dei Servizi.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica.

I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi. Il sindaco Giuseppe Nobiletti e i suoi colleghi di Giunta seguono da vicino l’evolversi della situazione e assicurano massima disponibilità. Nel frattempo AQP ha predisposto l’arrivo a Vieste già da questa sera di tre autobotti in piazza Castello, in piazza Manzoni e nei pressi del distributore di carburanti in zona porto.