ASL Foggia, SanitaService assume 11 autisti di ambulanza

Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 11 autisti di ambulanza nel sistema di emergenza/urgenza contratto CCNL AIOP – case di cura – personale non medico categoria “C” – livello economico iniziale.

Posizioni da ricoprire ed inquadramento contrattuale

Come da declaratoria CCNL AIOP per la qualifica di Autista di Ambulanza; appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono:

conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento dei compiti assegnati;

capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;

autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima.

L’inquadramento previsto è nella “Categoria C” del Contratto CCNL AIOP Case di cura, Personale non Medico, trattamento tabellare iniziale in esso previsto (CCNL reperibile sul sito www.sanitaserviceaslfg.it); il contenuto della mansione da svolgere è coerente con le materie che saranno oggetto delle prove di questa procedura.

I vincitori della presente procedura saranno impiegati a tempo pieno (100%) per un impegno di lavoro pari a 36 ore settimanali o a tempo parziale secondo i posti e le ore messi a disposizione.

Le caratteristiche e le competenze principali della posizione di Autista di Ambulanza sono le seguenti:

Conduce e gestisce l’Ambulanza o l’Automedica nel sistema di Emergenza;

Collabora con il Team Leader della squadra di intervento;

Partecipa alle operazioni di Soccorso nei casi previsti dai Protocolli operativi.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando il form on-line disponibile al link https://www.csselezioni.it/sanitaservice/ La domanda di partecipazione alla presente procedura dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, entro le ore 23:59:59 del 10.09.2020.

Emanuele Leonetti

Allegati