Bonus da 1500 euro per chi si sposa in Puglia

(rainews) L’iniziativa è di Pugliapromozione, l’agenzia regionale per il turismo e gli eventi e nasce dall’esigenza di sostenere le imprese del settore wedding. Secondo i dati di Assoeventi, lo scorso anno il settore ha movimentato risorse per circa un miliardo di euro. Il budget complessivo della smart call si implementerà in base alle richieste, che possono essere presentate nei limiti di un voucher per ogni festa di matrimonio. Proprio in tema di matrimoni, l’ordinanza del 16 agosto sulle nuove restrizioni per discoteche e sale da ballo aveva fatto tremare il settore. Ma il ministero della Salute ha chiarito che l’ordinanza non disciplina le manifestazioni di carattere privato che sono destinate a soggetti determinati e scelti. Un chiarimento arrivato proprio in risposta al quesito proposto dal presidente di Assoeventi. Sono quindi esclusi dall’ambito di applicazione del provvedimento i matrimoni, le cresime, le comunioni e altre cerimonie e occasioni di tale tipologia, per le quali non esiste un accesso indiscriminato del pubblico, pur restando valide le prescrizioni del decreto del presidente del Consiglio del 7 agosto 2020, relative al divieto di assembramento e alle misure di igiene ivi previste. (rainews)