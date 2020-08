Campo: “Sono candidato al Consiglio regionale nella lista del PD”

“È una responsabilità che avverto per intero e che mi da più forza nell’affrontare la campagna elettorale. La sfida è tutt’altro che facile e confido nella volontà degli elettori di confermare la loro fiducia a me e al presidente Michele Emiliano. Abbiamo governato occupandoci dei problemi dei pugliesi e di come risolverli al meglio. Sono convinto sia stato fatto un buon lavoro, in particolare, per la Capitanata e per Manfredonia, tornate ad essere protagoniste delle dinamiche di sviluppo e occupazione, della buona sanità e della sostenibilità ambientale.

Come dico spesso in questi giorni, siamo sulla buona strada e vogliamo proseguire e accelerare per il miglior futuro della Puglia e dei pugliesi”.

Lo riporta il Consigliere regionale in Puglia 2015-2020 e Capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico Paolo Campo.



