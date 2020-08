E’ morto Cesare Romiti. John Elkann “Nella storia della Fiat”

Roma, 18 agosto 2020. “Nei tanti anni vissuti accanto a mio nonno, Cesare Romiti ha affrontato con coraggio momenti difficili, e per questo merita un posto di riguardo nella storia della Fiat. Vorrei anche ricordare il dr. Romiti con riconoscenza personale, per avermi accompagnato nei primi anni della mia vita professionale” . Lo dichiara in una nota John Elkann, Presidente di FCA, in merito alla scomparsa di Cesare Romiti, dirigente d’azienda, imprenditore ed editore italiano. Era nato a Roma il 24 giugno 1923, è deceduto stamani a Milano.

Nel 1976 diventa amministratore delegato in un triumvirato con Umberto Agnelli (lo stesso anno eletto senatore della DC in un collegio romano) e Carlo De Benedetti (resta alla Fiat solo tre mesi). Nella casa automobilistica ottiene i pieni poteri nel 1980 , quando i due fratelli Agnelli, Gianni e Umberto, vengono convinti da Mediobanca a passare la mano per evitare il peggio e ricopre anche il ruolo di presidente ( 1996 1998 ) succedendo a Gianni Agnelli . Per quasi un quarto di secolo è stato uno dei maggiori rappresentanti dei cosiddetti “poteri forti”. Ammetterà: “In Fiat ho avuto praticamente carta bianca per venticinque nni”.