Ferragosto, controlli Carabinieri nel Foggiano: 43 sanzioni “antiCovid”

Bari, 18 agosto 2020. Anche quest’anno i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia sono stati impegnati in massa per assicurare in tutto il territorio che il fine settimana ferragostano trascorresse senza particolari problemi, garantendo ai residenti e ai numerosi turisti di godere in serenità delle belle giornate festive. Ai normali compiti di vigilanza e soccorso in questa parte dell’estate si sono poi aggiunti quelli relativi alla verifica del rispetto della normativa “anticovid”, rivolta sia alle persone che ai luoghi di aggregazione, finalizzata al contenimento dei rischi di contagio che, in questo periodo, si stanno purtroppo riproponendo anche in Capitanata.

Comandi di Compagnia, di Stazione, Nuclei Operativi e Radiomobile, Reparti Speciali, quali il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità ed il Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno concretizzato una complessa pianificazione dei servizi che, predisposta per tempo dal Comando Provinciale, ha “coperto” il territorio della provincia nell’intero quadrante orario delle giornate più delicate, quelle appunto di maggiore presenza turistica e di più intensi spostamenti di persone e mezzi.

I lusinghieri risultati dello sforzo operato in queste giornate di festa da parte delle donne e degli uomini del Comando Provinciale di Foggia testimoniano la cura e l’attenzione posta a tutti gli aspetti che il servizio aveva come fine, la serenità dell’intera comunità, e su tutti uno in particolare spicca, in quanto grazie al senso civico di un anonimo cittadino è stato possibile scongiurare il rischio che un turista proveniente da un’altra regione tornasse a casa con un ricordo tanto negativo della vacanza qui trascorsa da decidere di non tornare più.

A Margherita di Savoia, infatti, grazie alla segnalazione di un anonimo cittadino i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza per tentato furto aggravato un 51enne di Cerignola, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era stato sorpreso dai Carabinieri mentre si stava infilando, da un finestrino posteriore precedentemente infranto con un crick, a bordo di una autovettura BMW X1, di proprietà di un turista che l’aveva parcheggiata nella centralissima via Garibaldi. Alla vista dei militari il 51enne aveva tentato di darsi alla fuga a piedi, venendo però subito raggiunto e bloccato. Condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto per tentato furto aggravato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, dove è rimasto anche dopo la convalida dell’arresto, come disposto dal GIP del Tribunale di Foggia.

SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DA VENERDI 14 A DOMENICA 16 AGOSTO

GENERICI:

MILITARI IMPIEGATI: 758;

PATTUGLIE/PERLUSTRAZIONI EFFETTUATE: 372;

MEZZI CONTROLLATI: 2097;

PERSONE IDENTIFICATE: 3014;

CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. ELEVATE: 361 (PER UN TOTALE DI 56923,70 EURO);

CONTESTAZIONI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (ALCOLICA E DA STUPEFACENTI) EFFETTUATE: 6;

PATENTI RITIRATE: 19;

MEZZI SOTTOPOSTI A SEGUESTRO O FERMO: 26;

ARRESTATI/DETENUTI DOMICILIARI CONTROLLATI: 1284;

PERQUISIZIONI EFFETTUATE (PERSONALI E DOMICILIARI): 128;

ARMI SEQUESTRATE: 1 (COLTELLO A SERRAMANICO);

STUPEFACENTI VARI SEQUESTRATI: GR. 203.85;

SEGNALAZIONI AMMINISTRATIVE DI TOSSICOMANI EFFETTUATE: 33;

PERSONE ARRESTATE: 4;

PERSONE DENUNCIATE A PIEDE LIBERO: 28.

“ANTICOVID”: