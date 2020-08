Francesco, OSS ai Riuniti a Conte “Sfruttati contro il Covid e rispediti a casa”

(assocarenews)Francesco Cappucci è un OSS pugliese assunto agli Ospedali Riuniti di Foggia all’inizio dell’emergenza Coronavirus (correva il mese di marzo 2020). Oggi rischia di non vedersi rinnovare il contratto di lavoro assieme ad altri 155 colleghi chiamati in servizio prima attraverso una Agenzia di lavoro interinale, poi con un contratto di lavoro che fa acqua da tutte le parti.

“Giuseppe Conte, che ci ha già ricevuti a Roma e che ha ricevuto una mia missiva, ha le possibilità di trovare una seria soluzione per questo caso e per casi simili; sì perché nella nostra situazione si trovano tantissimi altri colleghi assunti per l’emergenza Covid e in fase di scadenza contrattuale – spiega ad Assocarenews Francesco Cappucci (nella foto in alto in maglia rossa alla destra di Conte – non chiediamo la luna, chiediamo un lavoro, vogliamo dare uno stipendio alle nostre famiglie, vogliamo mettere a disposizione della collettività tutta la nostra esperienza maturata a Foggia durante le fasi più delicate della crisi pandemica, che non è terminata e che, anzi, rischia una recrudescenza inimmaginabile”.