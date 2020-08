Manfredonia, in ricordo del musicista Giuseppe (Peppino) Tomaiuolo

Manfredonia, 18 agosto 2020. Giuseppe (per gli amici Peppino) Tomaiuolo nacque a Manfredonia il 17 luglio 1935. In giovanissima età, costretto da necessità familiari, fu avviato al lavoro presso la sartoria di Nicola Quitadamo, perché imparasse il mestiere di sarto “l’arte u cusetore”. Il musicista Quitadamo, che esercitava l’attività di sarto nella sua abitazione in corso Manfredi, oltre ad essere un bravo maestro del cucito, era anche un eccellente suonatore di flicorno sopranino (tromba). E fu proprio Quitadamo, che oltre ad insegnarli l’arte del cucito, diede a Tomaiuolo le prime nozioni di musica, affidandogli successivamente lo studio del trombone con il quale il musicista sipontino si inserì nel 1952 nel Concerto Bandistico di Manfredonia diretto dal M° Felice Costantini.

Nel 1958, il M° Leporace guidò Tomaiuolo nella preparazione del programma di solista di trombone di banda. Il suo esordio, con esibizione in qualità di solista di trombone, nella Banda di Manfredonia, avvenne nello stesso anno, durante la Festa Patronale di San Marco in Lamis. Sempre nel ’58, ha suonato nella Banda musicale di Foggia, dove conobbe il custode del Conservatorio “Umberto Giordano” che lo invogliò a presentarsi al Conservatorio di Foggia per gli esami di ammissione, che Tomaiuolo riuscì a superare recuperando nel contempo anni di studio. Nel 1959, fece parte del Complesso Bandistico di Taranto. Nel 1960 fece ritorno nella Banda cittadina diretta dal M° Lorenzo Leporace. Nel 1961 ha tenuto concerti nel complesso Bandistico di Manfredonia e in quello di Foggia, quest’ultimo diretto dal M° Nicola Franconi. Sempre nello stesso anno, si esibì in qualità di solista di trombone nell’orchestra di fiati di Bari diretta dal M° Enrico Annoscia. Nel ‘63, sempre in qualità di solista di trombone, ha tenuto esibizioni nel corpo musicale di Corato, diretto dal M° Raffaele Miglietta. L’anno successivo, ha tenuto esibizioni nel corso della stagione concertistica, sempre come di solista di trombone, nel Gran Concerto Bandistico di Acquaviva delle Fonti, diretto dal M° Giuseppe Chielli. Nel 1965, completati gli esami presso il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, si trasferì, per il solo esame di diploma, presso il Conservatorio S.Pietro a Maiella di Napoli, dove conseguì il diploma in trombone, con il M° Pasquale Zazzaro (1^ tromba dell’Orchestra San Carlo di Napoli).

Sempre negli anni ’60, nei periodi in cui non era legato da contratti con bande pugliesi da giro, alternava il suo lavoro di sarto con quella di musicista suonando oltre che nella Banda cittadina anche in gruppi musicali locali di musica leggera. Nel 1966 ha tenuto esibizioni varie nelle bande da giro leccesi con contratti per feste e, nello stesso anno tenne concerti sotto la direzione del prestigioso M° Michele Lacerenza. Nel 1967 fu solista nel complesso bandistico della città di Copertino. Nel 1968 si trasferì a Sanremo, dove ha suonato in qualità di solista di trombone, nella banda comunale di quella Città diretta dal M° Penna. Nel 1968, si stabilì a Mestre con la famiglia e, fino al 1976 ha suonato in qualità di solista di trombone nella banda comunale di Venezia diretta dal M° Pellegrino Caso. Sempre in quegli anni, Tomaiuolo, fu docente di musica nella scuola media statale “Don Milani” di Mestre. Da anni, dopo la pensione, era ritornato nella sua Manfredonia. L’amico Peppino Tomaiuolo, valente musicista e grande esperto di musica, sempre presente ai concerti di arte musicale organizzati in loco e a quelli bandistici tenuti in occasione della Festa Patronale in onore della Madonna di Siponto, ci ha lasciati il 13 agosto 2020. Alla moglie Giovanna e ai figli Francesco e Antonio le mie più sentite condoglianze.

A cura di Franco Rinaldi, Manfredonia 18 agosto 2020.