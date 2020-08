Manfredonia. “La situazione in zona ex Nicotel è schifosa: rifiuti e inciviltà”

Manfredonia, 18 agosto 2020. “Gli incivili non si fermano in zona ex Nicotel a Manfredonia, località Pariti, ex DI46. Rifiuti, escrementi, materiali di risulta: ma dove sono i controlli? Ma cosa fanno gli operatori addetti alla bonifica dell’area?”. Ancora segnalazioni di alcuni cittadini di Manfredonia in merito alla situazione nell’area. Della situazione di degrado è stata già informata l’Ase di Manfredonia.

“Inoltre, chiediamo la rimozione di una campana di vetro presente nell’area, dentro c’è di tutto: escrementi, animali morti, rifiuti. Forse sarebbe meglio toglierla, per non dare la possibilità alle bestie di avere un altro luogo dove abbandonare i rifiuti”.