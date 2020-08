Monte Sant’Angelo, CC salvano commerciante con propositi suicidi

In tarda mattinata odierna i militari del Comando Stazione cc di Monte Sant’angelo al Comando del Maresciallo Dargenio su richiesta si recavano in località Macchia ove avevano avuto notizia che un soggetto cinquantenne, commerciante, dopo un litigio in famiglia, si allontanava da casa in stato di agitazione con propositi suicidari. Repentinamente giunti dopo varie ricerche lo individuavano nelle campagne intento a lasciarsi penzolare già con la corda al collo. I cc lo raggiungevano impedendogli così di compiere sino in fondo l’insano gesto. Intorno alle 13.40 il soggetto veniva quindi affidato alle cure del 118. Riferiva di aver avuto 10 min di black out. I famigliari dell’uomo hanno ringraziato gli Uomini del Maresciallo Dargenio per la tempestività e professionalità dell’intervento.