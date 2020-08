Morto l’agente di polizia penitenziaria Spagnuolo: era originario di Foggia

(riviera24) Sanremo. E’ sgomento a Sanremo per la morte di Raffaele Spagnuolo, 34 anni, agente della polizia penitenziaria dal 2015 in servizio presso il carcere di Valle Armea. Il giovane, originario di Foggia, era malato da qualche tempo. La data dei funerali non è ancora stata fissata, mentre è stata allestita una camera ardente, aperta dalle 8 alle 19, presso la camera mortuaria di Imperia. La notizia ha gettato nello sconforto i colleghi, che apprezzavano Raffaele e gli volevano bene.(riviera24)