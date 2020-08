Nicola Di Bari su Rai 1 con la moglie: “Il nostro primo incontro? In autobus”

Nicola di Bari e la moglie Agnese Girardello sono intervenuti in studio a “C’è Tempo per…”, la trasmissione di Rai Uno condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini. “Abbiamo avuto la grande fortuna di incontrarci a vicenda e ci risposeremmo subito. Stiamo bene insieme”, hanno dichiarato i due. Nicola di Bari ha ricordato il primo incontro: “C’era qualche problema all’inizio. Lei mi piaceva da impazzire, ma le nostre culture erano differenti, in quanto lei è veneta. Ci siamo supportati a vicenda ed è nato questo grande romanzo che ha scritto più lei di me”. La consorte ha aggiunto: “L’autobus era stracolmo di gente. Io salii e un ragazzo, che scoprii essere Nicola, si alzò per cedermi il posto, quando però si sedette un altro giovane, che lui riprese fortemente”. Ora la coppia ha 4 figli e altrettanti nipoti e il 29 settembre celebrerà il compleanno numero 80 dell’artista. Nicola di Bari ha rivelato che ha frequentato le scuole classiche a Manfredonia e che i suoi genitori, contadini, hanno fatto grandi sacrifici per garantirgli quel tipo di studi.

Fonte: ilsussidiario