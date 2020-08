Progettare il nuovo bagno: idee e consigli utili

Siete alle prese con la ristrutturazione del bagno e dovete scegliere come disporre tutti gli elementi ed arredare l’ambiente? Sicuramente un architetto ed un buon idraulico potrebbero esservi utili, ma non sono sempre indispensabili, almeno nella fase della progettazione. È sufficiente tenere in considerazione alcuni fattori che sono fondamentali e scegliere i giusti arredi, il che certamente è più facile a dirsi che a farsi. Se però seguirete i nostri consigli non avrete grandi problemi: potrete progettare il vostro nuovo bagno al meglio, sicuri di non incappare in errori o imprevisti.

Prima di tutto, misurare gli spazi

Prima di ogni altra cosa, per progettare la disposizione degli arredi e dei sanitari all’interno del bagno bisogna prendere le misure. Questa è una stanza che deve essere funzionale, dunque all’estetica conviene pensare in un secondo momento. Prima di tutto vale la pena misurare lo spazio a disposizione in modo da riuscire poi ad incastrare i sanitari e gli arredi alla perfezione.

Per evitare di commettere errori di valutazione, è importante conoscere le seguenti misure:

Se il WC è posizionato accanto ad una parete, bisogna lasciare una distanza di almeno 15-20 cm tra i due elementi altrimenti diventa difficile utilizzarlo;

Se il bidet è posizionato accanto ad una parete, la distanza deve essere di almeno 20 cm;

Tra il WC ed il bidet (che normalmente vanno collocati l’uno accanto all’altro) bisogna lasciare una distanza di almeno 20-25 cm;

Lo spazio davanti ad ogni sanitario deve essere di almeno 55 cm.

L’arredo bagno deve essere di qualità

Per quanto riguarda gli arredi, in molti oggi cercano soluzioni economiche il che non è certo una brutta idea. Bisogna però preoccuparsi prima di tutto della qualità, perché i mobili che vanno inseriti nel bagno devono essere in grado di durare a lungo e risultare anche facili da pulire. Un giusto compromesso tra qualità e budget esiste: potete trovare su ImportForMe.it l’arredo bagno di qualità a prezzi di fabbrica e quindi risparmiare senza rinunciare a soluzioni resistenti e durature.

Lo stesso discorso vale per i sanitari, che devono essere realizzati con materiali di prima scelta e possibilmente prodotti da marchi famosi, che siano in grado di garantire una lunga durata.

Attenzione ai modelli e al sistema di scarico

Sia nella scelta dei sanitari che dell’arredo bagno, conviene sempre prestare una particolare attenzione a dove vanno posizionati gli scarichi. Spostare quelli esistenti in caso di ristrutturazione infatti potrebbe rivelarsi molto costoso e problematico, dunque vale sempre la pena interpellare l’idraulico prima di acquistare sanitari e mobili.

Al giorno d’oggi tra i modelli che vanno per la maggiore troviamo quelli sospesi, che sono bellissimi da vedere ed offrono anche numerosi vantaggi. Hanno però un limite: lo scarico in questi modelli è posizionato nella parete il che significa che potrebbe essere complesso installarli nel vostro bagno. Esistono delle alternative comunque moderne come i sanitari ed i mobili a filo muro, dunque non bisogna disperare: l’importante è confrontarsi con chi deve effettuare l’installazione in modo da capire chiaramente quali lavori extra andrebbero effettuati.