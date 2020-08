Puglia, Salvini: da squadra Emiliano bugie e terrore su Covid

Roma, 18 ago. (askanews) – “La sinistra pugliese fa campagna elettorale su bugie e terrore. Lopalco, aspirante candidato con Emiliano e capo della task force sul Covid nella regione, ha parlato di cinque giovani ricoverati in condizioni severe ma gli ospedali negano. Guardacaso, è con notizie allarmanti come questa che il governo giustifica lo stato di emergenza perenne, la limitazione delle libertà, la chiusura delle discoteche. Lopalco chiarisca o si dimetta, Emiliano non può far finta di nulla”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.