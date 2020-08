Regione Puglia, 12 mln euro a Aeroporti Puglia per campagna comunicazione

Bari, 18 agosto 2020. Si chiama “campagna di comunicazione per lo sviluppo del territorio in coming 2014-2019” messa in atto dalla Regione in collaborazione con Aeroporti Puglia spa. Quest’ultima il 17 marzo 2019 trasmette agli Uffici regionali il rendiconto delle attività, anno 2019, per un importo di 12.823.581,21 euro al netto dell’Iva.

Esaminato l’incarto la Sezione Raccordo al sistema regionale servizio società partecipate comunica, nel mese di aprile, il parere in ordine alla congruità dei risultati conseguiti. Documento in cui si prende atto degli esiti in termini di incremento del flusso dei passeggeri sul territorio pugliese. Tuttavia la valutazione segnala presunte criticità:

all’entità della spesa rendicontata(12.823.581,21 euro) superiore all’impegno assunto dalla Sezione regionale per l’annualità 2019( euro 12.500.000.00 Iva esclusa)

alla scarsa chiarezza nella relazione in merito sia all’arco temporale in cui sono state realizzate le mansioni della campagna di comunicazione 2019 sia sull’effettivo completamento di una parte della stessa

alla Side Letter 2 e 12 cioè contratti accessori all’accordo principale di Marketing Services del 18 settembre 2014 firmato da Aeroporti Puglia e Ams(airport marketing service) società partecipata da Ryanair.

I vertici della Sezione Turismo della Regione a fronte delle osservazioni soprascritte, in data 5 maggio 2020 chiede a Aeroporti Puglia di produrre chiarimenti. Che vengono spediti il 17 giugno 2020 con relativi incarti. Quindi la Sezione regionale Raccordo Sistema il 21 luglio scrive quanto segue : “… fermo restando le considerazioni di massima espresse nel parere già reso con riferimento alle Side Letter e al contratto sottoscritto con Ryanair la documentazione integrativa prodotta da Aeroporti Puglia spa oblitera le osservazioni della scrivente contenute nelle richiamate relazioni finali”.

Pochi giorni fa la Regione determina di liquidare in favore di Aeroporti di Puglia spa la cifra complessiva di 12.254.663,16 euro riguardante “i servizi di Marketing Services e Airport Service Agreement di cui ai contratti firmati da Aeroporti Puglia rispettivamente com Ams e Ryanair”.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 18 agosto 2020.