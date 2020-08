Rimborsi libri scuola, Gatta “Procedura aperta durante lockdown e già chiusa”

Bari, 18 agosto 2020. “Il rimborso delle spese per l’acquisto dei libri scolastici è una possibilità che risponde all’esigenza di soddisfare il diritto allo studio senza distinzione tra alunni, venendo incontro alle famiglie in difficoltà. Per questo, la chiusura della procedura per presentare le richieste, decisa dalla Regione Puglia, rappresenta un gravissimo ed insensato colpo ai danni degli aventi diritto”. Lo dice in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

“La procedura è stata aperta lo scorso aprile, in pieno lockdown: periodo durante il quale le famiglie avevano preoccupazioni più urgenti e pressanti e in tanti non hanno controllato i portali delle scuole. Non solo: durante la chiusura totale non c’erano certezze su eventuali promozioni e bocciature, con i ragazzi che proseguivano gli studi esclusivamente con la didattica a distanza. Motivo per il quale tanti genitori non hanno presentato la richiesta di rimborso per l’anno successivo. Chiudere oggi ogni possibilità, quindi, non ha senso. Chiedo, pertanto, alla Giunta regionale di fare immediato dietrofront, riaprendo la procedura e dando un segnale di attenzione verso le famiglie meno abbienti”.