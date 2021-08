Covid, in arrivo oltre 3mln di euro per le scuole foggiane

Foggia, 18/08/2021 – (ilquotidianoitaliano) “Le scuole della Puglia avranno a disposizione oltre 23 milioni di euro per la messa in sicurezza degli istituti in vista della riapertura a settembre. La ripartizione effettuata dal ministero dell’Istruzione dei fondi del Decreto Sostegni bis ha assicurato uno stanziamento assai corposo per il nostro territorio, in modo che il prossimo anno scolastico possa svolgersi sempre in presenza e senza le interruzioni della didattica che tanto hanno penalizzato studenti e famiglie”.

Lo dichiarano Rossano Sasso, deputato e sottosegretario del ministero dell’Istruzione, e Roberto Marti, senatore e segretario regionale della Lega Puglia.

“Questo provvedimento permette a ciascuna scuola di sapere quanto denaro avrà a disposizione per acquistare dispositivi di aerazione, ventilazione meccanica e sanificazione, potenziare l’offerta rivolta agli studenti disabili o con bisogni educativi speciali, procedere a interventi di contrasto della dispersione scolastica. E, ancora, lavorare per una migliore e più sicura ripartizione degli spazi interni ed esterni degli edifici e procedere all’acquisto di materiale per il monitoraggio e il tracciamento del virus. Si tratta di fondi ingenti, a conferma di una grande attenzione per la regione Puglia, e che, insieme alla prosecuzione della campagna vaccinale e a una maggiore preparazione complessiva del sistema scuola, dovrebbero scongiurare qualsiasi ipotesi di interruzione della didattica”.

Di seguito il dettaglio per provincia dei fondi a disposizione delle scuole pugliesi:

Bari 9.716.195 €

BAT 797.574 €

Brindisi 1.011.894 €

Foggia 3.068.467 €

Lecce 4.885.369 €

Taranto 3.686.192 €