Covid, su i contagi: 358 i positivi in 24 ore. Due decessi e cresce il numero dei pazienti ricoverati

Foggia, 18/08/2021 – Puglia, salgono i contagi e sfiorano quota 400: 358 per l’esattezza i nuovi contagi da Covid-19, su 14.554 tamponi analizzati con una incidenza del 2,45%. E’ il dato contenuto nel bollettino epidemiologico regionale – del 18 agosto – diffuso dal Dipartimento per la Salute. In aumento, dunque, rispetto ai giorni scorsi. Due le persone decedute.

I numeri del bollettino del 18 agosto

I positivi sono così suddivisi: 104 nella Bat, 92 in provincia di Bari, e altri 92 in provincia di Lecce, 28 in provincia di Brindisi, 22 in provincia di Foggia, 18 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Due i decessi, che portano il totale delle vittime a 6.686. Sale a 140 il numero delle persone ricoverate, 23 quelle in terapia intensiva.