Foggia, Zeman: “Pochi tatuaggi e poco instagram, questa squadra può stupire”

Foggia, 18/08/2021 – (mediagol) Zdenek Zeman è tornato a Foggia dopo una carriera vissuta prettamente tra le panchine di Serie A. Il tecnico boemo ha scelto di ripartire, per usare un eufemismo, dalla Serie C in un club che gli ha dato notorietà e che lo ha reso quello che è adesso. A 74 anni suonati l’ex anche di Roma e Lazio ha tanta voglia di fare e spera di poter stupire con i rossoneri nella stagione che sta per avviarsi. Le dichiarazioni dell’attuale allenatore dei pugliesi nel corso dell’intervista concessa all’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Non ci crederà, ma il profumo dell’erba del campo di calcio è diverso da quello del campo da golf. Sono contento di essere tornato a respirarlo. Abbiamo cambiato praticamente tutto. Sono rimasti solo due giocatori del vecchio Foggia, eppure i ragazzi hanno fatto subito gruppo. Mi sembrano bravi, disponibili, senza troppi grilli per la testa. Pochi tatuaggi, poco Instagram e molta freschezza. Non so se il mio calcio è ancora 20 anni avanti, di certo io mi sento 20 anni in meno rispetto a quelli che ho. Mercato? Se ha problemi chi ha vinto lo scudetto, figurarsi le società di Lega Pro”. (mediagol)