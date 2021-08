Incendi: riprende rogo nel Foggiano, canadair sul Monte Cornacchia

Foggia, 18/08/2021 – (ansa) Riprende a bruciare il bosco di Monte Cornacchia, nel Foggiano: dopo il rogo di ieri che ha mandato in fumo 40 ettari di vegetazione, oggi pomeriggio è scoppiato un nuovo focolaio che ha reso necessario anche l’intervento di due canadair. Sul posto inoltre due squadre dell’Arif più personale della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e volontari di Biccari.

Un altro rogo è divampato nel pomeriggio in Puglia, nel Tarantino, in località Monte del Diavolo a Manduria: è stata colpita dalle fiamme un’area di macchia mediterranea e sono stati causati danni alla linea elettrica, tanto che è stato necessario isolare il tratto di impianto elettrico. Per spegnere l’incendio anche qui sono intervenute squadre di Arif e di Vigili del fuoco. (ansa)