Nei cinema esce “L’amore non si sa” col manfredoniano Vincenzo De Michele

Manfredonia (Foggia), 18/08/2021 – (mymovies) Denis ha un gruppo che suona ad ogni tipo di festa, anche a quelle del CRAC (Circolo Ricreativo Amici dei Criminali) e sembra non preoccuparsi dell’ambiente malavitoso che lo circonda. Affascina spensierato le donne che lo incontrano anche se un pericolo sembra divenire sempre più incombente. Si tratta di un killer che uccide chi vede guidare auto parlando contemporaneamente al cellulare

. La regione Puglia, grazie alla sua attiva Film Commission, fa ancora una volta da scenario ad un film ambientato altrove non facendogli perdere nulla (anzi) in credibilità.

Una credibilità che, in questo caso, viene potenziata da un cast in cui ogni ruolo è affidato all’interprete giusto. L’ironia scanzonata di Denis si trasforma progressivamente in consapevolezza grazie alle sfumature che Antonio Folletto sa offrire al personaggio mentre Diane Fleri conferisce una luminosità mista a dolcezza ad un personaggio che si rivelerà determinante.

C’è poi Silvia D’Amico che inietta energia e passione ad un carattere non facile come è quello di Marian. Marcello Di Noto alla sua opera prima sembra voler quasi depistare lo spettatore nella prima parte del film in cui la musica stessa assume una valenza che finirà con il mutare di segno con il prosieguo della vicenda.

Quella che inizialmente sembra essere una vicenda incentrata su un farfallone che si muove a proprio agio – come i pesci dell’acquario che gli viene regalato – in acque non proprio limpide, diviene una progressiva presa di coscienza che dalla commedia trascolora in un dramma in cui vengono alla luce elementi che l’ombra della malavita teneva accuratamente occultati.

Una commedia che trascolora in dramma con la progressiva presa di coscienza del suo protagonista.



Un film di Marcello Di Noto con Antonio Folletto, Silvia D’Amico, Diane Fleri, Simone Belli, Astrid Meloni, Simone Borrelli, Azzurra Martino, Giovanni D’Addario, Brianda Carreras, Vincenzo De Michele.

Genere Drammatico durata 92 minuti. Produzione Italia 2020.

Uscita nelle sale: giovedì 19 agosto 2021 (mymovies)



Vincenzo De Michele nasce a Manfredonia (Italia).

La sua principale attività nel mondo del cinema è quella di interprete e tra i lavori più interessanti possiamo citare la partecipazione nel film Non sono un Assassino (2019) di Andrea Zaccariello dove ha interpretato la parte di Michele Monno. Il film è stato distribuito da 01 Distribution nelle sale italiane martedì 30 aprile 2019.

Nel 2016 ha inoltre lavorato con Fabrizio Maria Cortese per la realizzazione del film Ho amici in paradiso dove ha interpretato la parte di Scagnozzo 1. – da Golden hour Films uscito in Italia giovedì 2 febbraio 2017.