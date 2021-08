Puglia, malore in mare: muore ex professore universitario

Brindisi, 18/08/2021 – (repubblica) Scompare a 74 anni per un probabile malore in mare Vittorio Patella, medico ortopedico, già professore ordinario alla Scuola di Medicina di Bari. Secondo le prime testimonianze, Patella – nel pomeriggio di mercoledì 18 agosto – è stato trovato in mare a Rosa Marina, in provincia di Brindisi, da alcuni bambini, che hanno visto il corpo e hanno allertato i genitori.

Una volta riportato a riva sono stati allertati i soccorsi ed effettuato il massaggio cardiaco per 40 minuti. Tentativi rivelatisi inutili: a quel punto non si è potuto che constatarne il decesso.Sul posto sono intervenuto anche i carabinieri. Patella, fino al 2011 direttore della seconda clinica di Ortopedia del Policlinico di Bari, era coordinatore medico scientifico del centro medico Pianeta Salute di Bari. (repubblica)