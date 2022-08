Elezioni, Piemontese: “Da Letta un ottimo lavoro su liste Pd”

FOGGIA, 18/08/2022 – (ansa) “In un contesto complessivo di difficoltà, in cui c’è una riduzione importante di seggi, io credo che Enrico Letta abbia fatto un lavoro ottimo e difficile. Ha provato a tenere un mix di esperienza e innovazione, dove dentro ci sono parlamentari uscenti ma anche figure forti espressione dei territori”.

E’ quanto dichiara Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia, candidato capolista del Pd pugliese nel Foggiano, replicando anche alle polemiche di alcuni esponenti del Partito democratico locale sulle liste elettorali. “Letta – prosegue Piemontese – ha fatto un ottimo lavoro, aprendo il campo ad amministratori e forze che non stavano in Parlamento. Per quanto riguarda nel dettaglio la Puglia, se analizziamo le candidature, noi candidiamo nella circoscrizione nord il vicepresidente della Regione Puglia, io sono uomo di partito da quando avevo 16 anni, con un radicamento importante sul territorio.

A Bari idem, con Lacarra che ha fatto l’amministratore comunale e regionale. Poi c’è Boccia, capolista al Senato che parte da assessore comunale a Bari e ha esperienze nazionali”. “E poi – aggiunge – c’è il tema dei civici, secondo me è stata un’operazione politica intelligente. Questo connubio Pd-civismo in Puglia ci ha fatto vincere tante elezioni, a livello regionale e comunale. Quindi candidare Claudio Stefanazzi, quale espressione del civismo, è stata un’operazione politica intelligente perché il mondo civico giustamente chiedeva rappresentanza. Perché dovevamo lasciare fuori un pezzo importante del civismo?”.

Sulla presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, quarta al Senato, dice: “Loredana è una mia amica e mi auguro che al Senato, dopo Boccia, i due esterni nazionali candidati in altri collegi possano scattare lì e quindi permettere a Loredana di stare dentro”. (ansa)