Emergenza bagni pubblici a Foggia: la proposta di FareAmbiente

Statoquotidiano.it, Foggia, 18 agosto 2022 – Una delle problematiche più sentite nella città di Foggia è quella relativa alla scarsa presenza di bagni pubblici.

Un tema particolarmente importante per i cittadini che, tramite comitati e gruppi legati alla cittadinanza attiva, hanno chiesto alle istituzioni di intervenire con servizi dedicati.

Purtroppo negli anni non è arrivata nessuna risposta tangibile in tal senso, una situazione che colpisce il maniera drastica persone di tutte le età, ma soprattutto i più anziani, che meriterebbero maggior comprensione e rispetto oltre che servizi.

Non sempre le attività commerciali possono dare una risposta a chi chiede di poter usufruire dei bagni, né tantomeno sarebbe corretto scaricare questa problematica sugli esercenti.

Sarebbe assurdo persino ipotizzare l’obbligo per i pubblici esercizi di consentire l’utilizzo del W.C. a prescindere dalla consumazione: l’Amministrazione investa piuttosto sulla capillarità ed eventualmente sulla gratuità di questi servizi fondamentali.

Una delle zone che soffre maggiormente questa mancanza è il Quartiere Ferrovia, che vede trasformati i portici dell’ex Cinema Ariston in bagni a cielo aperto, con tutte le gravi problematiche legate ad aspetti igienico-sanitari che ne conseguono.

Felice Scopece, responsabile del Laboratorio Verde Foggia dell’associazione ambientalista FareAmbiente, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riguardanti il tema “bagni pubblici”, per StatoQuotidiano.it:

Chi soffre di incontinenza urinaria tende a pianificare le uscite e le attività fuori di casa a seconda della disponibilità di bagni pubblici; purtroppo però, almeno nel nostro Paese, non è così facile trovare servizi igienici a disposizione dei passanti e le toilette degli esercizi commerciali non sono a disposizione di tutti.

La carenza di bagni pubblici sul territorio foggiano è un grave disagio per tutti coloro che soffrono di perdite di urina: se vengono a mancare i servizi igienici a disposizione di chi ne ha bisogno viene a mancare anche la libertà della persona incontinente di potersi muovere fuori dalle mura domestiche in autonomia e senza eccessive preoccupazioni.

Le toilette pubbliche in Foggia sono inesistenti (anche nelle principali città e mete turistiche), tuttavia, vista la situazione attuale, sempre più persone che hanno urgenza di recarsi ai servizi devono fare affidamento sugli esercizi commerciali della zona. Purtroppo, anche questo non sempre è possibile!

Infatti, per legge, i servizi igienici all’interno di bar, ristoranti, gelaterie, etc. sono a disposizione unicamente del personale e dei clienti paganti: la normativa attuale non prevede eccezioni per chi è affetto da patologie come l’incontinenza quindi il gestore di un esercizio che si rifiuta di far utilizzare il bagno a un passante che non ha comprato nulla è nel suo pieno diritto di farlo.

Fortunatamente si viene considerati “clienti paganti” anche quando l’acquisto effettuato presso la struttura è minimo: basta un caffè, una bottiglietta d’acqua, una pacchetto di gomme da masticare, etc.

Anche qui, però, può capitare di imbattersi in strutture sprovviste di servizi igienici a disposizione dei clienti (in questo caso si troverebbero in una situazione irregolare poiché, per legge, tutti gli esercizi pubblici devono avere un bagno e metterlo gratuitamente a disposizione dei no clienti).

Altrimenti si può ripiegare sui bagni delle stazioni dei treni o degli autobus – spesso però a pagamento e di frequente non molto puliti – mentre la situazione migliora se, per esempio, ci troviamo in un centro commerciale: qui i servizi igienici sono sempre presenti e possono essere utilizzati da tutti, a prescindere dall’aver effettuato acquisti nei negozi della struttura. Sappiamo anche che la legge punisce chi espleta i propri bisogni fisiologici in un luogo pubblico (strada, parco, etc.) per “atti contrari alla pubblica decenza”; tuttavia, ci possono essere delle attenuanti per chi soffre di patologie che causano difficoltà a trattenere l’urina.

Una persona incontinente che viene colta dal bisogno impellente di fare pipì e non ha a disposizione un servizio igienico di cui usufruire può farla in un luogo pubblico sempre che vengano rispettate le seguenti condizioni:

trovarsi in un luogo appartato, quindi lontano dagli sguardi delle altre persone;

non sporcare proprietà private come automobili, facciate di palazzi, etc.;

avere con sé un certificato medico da esibire alle autorità nel caso di venire “colti sul fatto”.

Ricordiamo comunque che queste attenuanti non sono previste dalla legge ma vanno a discrezione dell’autorità (che in passato in questi casi più di una volta si è dimostrata clemente).

L’abitudine italiana di concepire i servizi pubblici come luoghi sudici e sconvenienti – di maltrattarli perché “non è roba nostra” – è in contraddizione con la convinzione di essere uno dei popoli più puliti del mondo (in fondo il bidet ce l’abbiamo noi, no?). La responsabilità è anche delle amministrazioni locali, che nulla fanno per offrire servizi ben concepiti, strutturati e curati. In fondo è un po’ la storia del cane che si morde la coda.

Eppure il bagno pubblico per il cittadino è una risorsa importante e diventa servizio indispensabile per un viaggiatore, costretto il più delle volte ad utilizzare le toilette di bar e locali pur di non accedere a quelle pubbliche.

Proposte: posizionare in prossimità della stazione

BAGNI AUTOPULENTI

SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI CON SISTEMA DI PULIZIA AUTONOMA INTEGRATA

Descrizione prodotto

I bagni pubblici autopulenti sono dotati di meccanismi di regolamentazione d’ingresso, funzionanti utilizzando una moneta o un braccialetto elettronico (solitamente il medesimo che apre anche le cassette di sicurezza elettroniche). Ogni servizio igienico è dotato di accessori con sensori che si attivano al passaggio della mano. All’interno del bagno è presente uno ionizzatore che mantiene la carica batterica vicina allo 0 per ogni utilizzo da parte dell’utente. Quando l’utente esce, il servizio igienico inizia l’autolavaggio delle pareti e del pavimento.

WC in acciaio inox con risciacquo e lavaggio automatici.

Lavamani in acciaio inox con dispositivi di erogazione acqua – sapone – aria integrati

Lavaggio sotto pavimento automatico con grigliato e con gres pendenziato.

Dispositivi di igienizzazione automatica.