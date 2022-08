Importa illegalmente 400 pillole di Viagra, condannato 61enne pugliese

BARI, 18/08/2022 – (ansa) Il Tribunale di Bari ha emesso un decreto penale di condanna a 8.500 euro di ammenda nei confronti di un pensionato 61enne barese accusato di importazione non autorizzata di farmaci dall’estero.

L’uomo, nel giugno 2018, era sbarcato all’aeroporto di Bari, proveniente da Santo Domingo, con in valigia quasi 400 pillole di viagra, illegalmente importate perché non autorizzate, nonostante avesse allegato alle scatole dei medicinali una prescrizione medica, dichiarando che erano per uso personale. I funzionari doganali e i finanzieri sequestrarono i farmaci e la Procura, all’esito degli accertamenti, ha chiesto al gip la condanna all’ammenda per la presunta contravvenzione commessa. L’indagato, assistito dall’avvocato Emiliano D’Alessandro, ha impugnato il provvedimento di condanna. (ansa)