Manfredonia, Salvemini: “Scene di ordinaria follia in via della Croce”

. E se gli chiedi si spostarsi per consentirti il passaggio ti rispondono, in vernacolo locale, in questo modo: “FA U GIR (fai il giro)”. Villa Comunale….mentre qualche consigliere si preoccupa della veemenza dell’assessore Salvemini, qualificandola “atteggiamento mafioso”, gli attuali giovani “proprietari” della villa hanno intenzionalmente spaccato tutte le lanterne che erano state sistemate da qualche giorno, causando danni per oltre 3.200 euro.